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الآثار تنفى سرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبل فى محافظة المنيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:43 م
الآثار تنفى سرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبل فى محافظة المنيا المنطقة الأثرية بتونة الجبل
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بسرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبل بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى أعمال سرقة أو نهب قد تمت سواء بالمنطقة الأثرية بتونة الجبل بالمنيا أو أى منطقة أثرية أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

 وشدد الوزارة على أن كافة المناطق الأثرية مؤمنة تمامًا، ومشيرةً فى الوقت نفسه إلى أن مسئولى الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومى كافة المواقع الأثرية المنتشرة بمختلف المحافظات.

 

وفى السياق نفسه، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى الذى يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

 

يذكر أن منطقة تونة الجبل بالمنيا تعد أهم وأشهر المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة كونها تضم العديد من الآثار المصرية المتنوعة من العصر اليونانى والرومانى ومقابر الوزراء والنبلاء وكبار رجال الدولة فى مصر القديمة.


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المناطق الاثرية

السياحة

تونة الجبل

المنيا




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