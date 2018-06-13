استعدادات شرطة المسطحات لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لاستعدادات شرطة المسطحات المائية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك .

وتستهدف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات، المراكب غير المرخصة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، ووجود عدد كافى من أطواق النجاة فى المركب.

وطالبت أجهزة الأمن أصحاب المراكب النيلية بعدم تحميل ركاب أكثر من العدد المطلوب حتى لا يتعرض المركب للغرق.

وتأتي هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمنى، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.