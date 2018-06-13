video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

استعدادات شرطة المسطحات لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:31 م
استعدادات شرطة المسطحات لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك حملات شرطة المسطحات المائية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" فيديو لاستعدادات شرطة المسطحات المائية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك .

وتستهدف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات، المراكب غير المرخصة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، ووجود عدد كافى من أطواق النجاة فى المركب.

 

وطالبت أجهزة الأمن أصحاب المراكب النيلية بعدم تحميل ركاب أكثر من العدد المطلوب حتى لا يتعرض المركب للغرق.

 

وتأتي هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمنى، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المسطحات المائية: التفتيش على المراسى والعائمات والمعديات للتأكد من التراخيص

شرطة مسطحات السد العالى تضبط 7 قضايا متنوعة بأسوان

محافظ القاهرة يوجه "المسطحات المائية" بالرقابة على الأتوبيس النهرى

عيد الفطر

وزارة الداخلية

اخبار الداخلية

تامين العيد

المراكب النيلية




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة