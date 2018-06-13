ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات..وإيجى إكس 30 يتخطى 16100 نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 907.366 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 125 مليون ورقة مالية بقيمة 811 مليون جنيه عبر تنفيذ 17 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.98%، والعرب على 12.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 85.1 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 118.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 16178 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2713 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 16228 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2048 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 26 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.