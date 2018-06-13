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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:55 م
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إنفانتينو رئيس الفيفا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام القادم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:52 م
إنفانتينو رئيس الفيفا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام القادم رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جيانى إنفانتين
أ ش أ
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أعلن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، جيانى إنفانتينو، اليوم الأربعاء عن خططه للترشح مجددا على مقعد الرئاسة فى الكونجرس الـ69 للفيفا الذى ينعقد فى باريس العام المقبل.

وقال إنفانتينو، فى كلمة أمام كونجرس الفيفا بموسكو، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية "أود الإعلان لكم كأعضاء فى الاتحاد الدولى انتخبتمونى قبل عامين وأربعة أشهر، أننى سأترشح لإعادة الانتخاب فى 5 يونيو من العام القادم بباريس".

وكان كونجرس الفيفا قد انتخب السويسرى إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولى فى فبراير 2016 عقب سلسلسة من فضائح الفساد التى هزمت المنظمة فى 2015.

 

 


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