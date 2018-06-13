video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الشركات بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:40 ص
إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الشركات بالزاوية الحمراء كسر ماسورة مياه - أرشيفية
ماجد تمراز
إضافة تعليق
 
أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم إصلاح كسر ماسورة مياه، بشارع الشركات أمام شارع غنيم، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك ضمن الاهتمام بسلامة شبكة المرافق.
 
 
وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار بمحيط مركز شباب الزاوية، مشيرا إلى أنه تم تقليم أشجار شارع أحمد فاروق، وزراعة الجزيرة الوسطى بحديقة العاشر تحت إشراف ادارة التشجير، فيما انتهت الأجهزة التنفيذية لحى حدائق القبة، من إزالة الحواجز الحديدية التى يضعها المواطنون، لحجز أماكن لركن سياراتهم، من الشوارع الآتية" تقسيم أرض الجمعية، سكة الوايلى، الخليج ومتفرعاته، أحمد بسيونى ومتفرعاته، مجلس الدفاع الوطنى".
 
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى الزاويه الحمراء




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة