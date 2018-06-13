إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الشركات بالزاوية الحمراء

أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم إصلاح كسر ماسورة مياه، بشارع الشركات أمام شارع غنيم، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك ضمن الاهتمام بسلامة شبكة المرافق.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار بمحيط مركز شباب الزاوية، مشيرا إلى أنه تم تقليم أشجار شارع أحمد فاروق، وزراعة الجزيرة الوسطى بحديقة العاشر تحت إشراف ادارة التشجير، فيما انتهت الأجهزة التنفيذية لحى حدائق القبة، من إزالة الحواجز الحديدية التى يضعها المواطنون، لحجز أماكن لركن سياراتهم، من الشوارع الآتية" تقسيم أرض الجمعية، سكة الوايلى، الخليج ومتفرعاته، أحمد بسيونى ومتفرعاته، مجلس الدفاع الوطنى".



