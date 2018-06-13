إصابة 8 فلسطينين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بمخيم الأمعرى

رام الله (أ ش أ)

أصيب 8 فلسطينيين على الأقل، بينهما اثنان أصيبا بالرصاص الحى، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الأمعرى بمدينة البيرة التابعة لمحافظة رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بزعم قتله جنديا بإلقائه صخرة عليه من أحد المبانى قبل نحو 3 أسابيع.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر - فى بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة مواجهات الأمعرى هى 3 إصابات بالرصاص الحى بالأرجل، وإصابتان بالرصاص المغلف بالمطاط، بينها واحدة فى البطن، إلى جانب إصابة ناجمة عن شظية، وأخرى لسيدة من عائلة أبو حميد، ناجمة عن تعرضها للضرب من قبل قوات الاحتلال .

وكان عشرات الشبان قد تصدوا لقوات الاحتلال التى اقتحمت الأطراف الشرقية لمدينة البيرة، بعد أن كانت اقتحمت مخيم الأمعري، حيث أطلق الجنود الرصاص إلى جانب القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأفاد جهاز (الشاباك)، اليوم الأربعاء، باعتقال الشاب إسلام يوسف أبو حميد (32 عاماً)، بزعم قتل جندى إسرائيلى فى مخيم الأمعرى للاجئين غربى البيرة، قبل قرابة ثلاثة أسابيع، مدعيا أنه اعتقل أبو حميد بمساعدة الجيش بعد أن اتضح من معلومات استخباراتية تم جمعها أنه مشتبه بإلقاء الصخرة التى أدت إلى مقتل الجندى "رونين لوبارسكي" يوم 24 مايو، زاعما أنه قد اتضح خلال التحقيقات أن إسلام ألقى الصخرة من سطح مبنى مجاور وبذلك أدى إلى مقتل الجندى، وان أشقاء إسلام ينتمون إلى حركة حماس وقاموا سابقا بعدة عمليات قتل فيها إسرائيليون.