إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بين عائلتين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 4 أشخاص بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بين عائلتين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة الباجور بمشاجرة ومصابين دائرة المركز بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "م .أ. م " عامل مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر، وجرح قطعى بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، زوج شقيقته " ر. ع "، نجل عم الثانى "ع .ص .ع" لم يستجوبا، طرف ثان "ر. س .ف" فلاح مصابا بجرح قطعى بالذراع الأيسر مع قطع بالعضلات، وتم نقله لمستشفى الباجور العام.

وبسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.