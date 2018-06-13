إصابة 14 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة فى بنى سويف

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق الزعفرانه – بنى سويف، وتم نقل 4 مصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لقربها من مكان الحادث، ورفض 10 آخرين نقلهم للمستشفيات.
ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف وتم نقل 4 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي وهم "عمر عبد العال صدقي" 30 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، عامل، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الحليم طلعت عبد الحليم 30 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، ميكانيكي، محمد طلعت عبد الحليم، 35 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، جمال مصطفى أحمد 46 سنة، مقيم محافظة أسيوط.
فيما رفض 10 آخرين نقلهم للمستشفيات وتم علاجهم من قبل رجال الاسعاف فى موقع الحادث وهم "سليمان داود أبوزيد "28 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، نقاش، "سيد زناتي محمد" 40 سنة، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، "مرعى إبراهيم محمد" 62 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط "محمد جمال الدين بكر" 57 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، موظف بالصحة، "أشرف محمد حسن" 44 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، أعمال حرة، "أحمد حربي عبد الرازق" 35 سنة، عامل، "على محمود حسن" 32 سنة، أسيوط عامل، "محمد سيد مرزوق" 28 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، "أحمد حسن محمد" 20 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط طالب، "على عبد المنعم عوض" 21 سنة ، مقيم بمحافظة أسيوط، طالب.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة