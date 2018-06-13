إصابة 14 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق الزعفرانه – بنى سويف، وتم نقل 4 مصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لقربها من مكان الحادث، ورفض 10 آخرين نقلهم للمستشفيات.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف وتم نقل 4 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي وهم "عمر عبد العال صدقي" 30 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، عامل، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الحليم طلعت عبد الحليم 30 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، ميكانيكي، محمد طلعت عبد الحليم، 35 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، جمال مصطفى أحمد 46 سنة، مقيم محافظة أسيوط.