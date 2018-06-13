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إصابة عامل ببتر بالساق أثناء عمله على ماكينة فرم الذرة فى المنوفية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:46 ص
إصابة عامل ببتر بالساق أثناء عمله على ماكينة فرم الذرة فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عامل ببتر بالساق إثر سقوطه فى بريمة ذرة، أثناء عملة بأحد المصانع بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية. 

 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام " م .ح. أ " عامل مصابا ببتر بالساق اليسرى حتى مفصل الركبة واشتباه كسر بالحوض ونزيف بالبطن وحالته العامة سيئة.
 
وبالانتقال والفحص وسؤاله شفاهة، أفاد أنه أثناء عمله بالمصنع اختل توازنه وسقط داخل بريمة الذرة مما أدى إلى حدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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