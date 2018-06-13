إخلاء آلاف المنازل وإغلاق غابة وطنية بسبب حرائق الغابات فى كولورادو

رويترز

تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق غابات كبيرة فى ولاية كولورادو الأمريكية، بينها حريقان فى طرفين متقابلين للولاية تسببا فى إخلاء أكثر من 3500 منزل وإغلاق غابة وطنية.

وأكبر وأخطر الحرائق مشتعل منذ 12 يوما ويعرف باسم الحريق 416. وأتى هذا الحريق على أكثر من 23 ألف فدان من مساحات يغطيها العشب والشجر الجاف على مشارف غابة سان هوان الوطنية قرب بلدة دورانجو بجنوب غرب كولورادو.

وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح أمس الثلاثاء إذ تمكنت من مد خطوط احتواء الحريق إلى 15% من محيطه، ارتفاعا من عشرة فى المئة يوم الاثنين، وذلك رغم الحرارة والجفاف والرياح القوية التى تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا فى الساعة.

وقال مسؤولون بمقاطعة لا بلاتا إن أوامر الإخلاء لا تزال تشمل نحو 2150 مسكنا، كما نصحت السلطات سكان 500 منزل آخر بالرحيل فورا. ومن غير المتوقع هطول الأمطار بكميات كبيرة قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى جانب آخر من الولاية على بعد نحو 95 كيلومترا غربى دنفر، دفع حريق أحدث يدعى بافالو ماونتين السلطات فى مقاطعة سامت إلى إجلاء سكان 1380 منزلا.

وظلت سبعة حرائق على الأقل مشتعلة فى مناطق مختلفة من ولاية كولورادو أمس الثلاثاء، وهو ما يمثل أكبر عدد من الحرائق فى ولاية واحدة من بين نحو 30 حريقا مستعرا فى تسع ولايات غربية مع اشتداد موسم حرائق الغابات لصيف 2018.