أولياء أمور طلاب الدمج يشكون صعوبة امتحانات الثانوية: لا تتناسب مع طبيعتهم

قال المهندس عصام إمام عبد المجيد ولى أمر أحد طلاب الدمج بالثانوية العامة، إن هناك صعوبة فى امتحان الجبر والهندسة الفراغية والذى أدى الطلاب فيه امتحانتهم الأحد الماضى، موضحا أن هناك جزئيات ومسائل تفوق قدرات الطالب العادى، ولا تتناسب مع طبيعة طالب الدمج، مشيرا إلى أن الأسئلة اختلفت عن السنوات السابقة ، حيث أن الأعوام السابقة كانت الأسئلة تأتى على هيئة أكمل النقاط التالية.

وتابع ولى الأمر أن الأسوأ من ذلك عدم توفير الوزارة نماذج تجريبية استرشادية لتدريب طلاب الدمج على الامتحانات قبل انطلاق الثانوية العامة، أسوة بزملائهم الأصحاء والتى وفرت لهم الوزارة 9 نماذج استرشادية على موقعها الرسمى.

وأوضح ولى الأمر أنه توجه إلى إدارة التربية الخاصة بالوزارة، وأكدوا له أن هناك نماذج لطلاب الدمج وتفاجأ أن هناك نموذجا واحدا فقط للجبر وليس لباقى فروع الرياضيات والمواد الأخرى، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من باقى المواد التى يؤديها الطلاب بعد العيد.

من جانبها، قالت مصاد رمسئولة بالوزارة، إنه لأول مرة يتم وضع مواصفات لكل فئة إعاقة من طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الفترة الماضية كانت مواصفات الورقة الامتحانية واحدة لجميع فئات ذوى الإعاقة ولكن هذا العام تم وضع مواصفة لكل فئة إعاقة تتناسب وطبيعة الإعاقة بها.