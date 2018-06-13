video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. وين ما تكون شجع بجنون.. أغنية لدعم ممثلى العرب بالمونديال

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:43 م
أهم 10 بوستات.. وين ما تكون شجع بجنون.. أغنية لدعم ممثلى العرب بالمونديال المنتخب الوطنى
كتبت نورهان حسن
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

 

1- وين ما تكون شجع بجنون.. شاهد..أغنية دعم ممثلى العرب فى مونديال كأس العالم

اغنية دعم العرب
أغنية دعم العرب

 

2- فيديو.. شاب روسى يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة "الهارب" الموسيقية

شاب روسى
شاب روسى

 

3- حساب دورى أبطال أوروبا: محمد صلاح يستعد لكأس العالم

صلاح
صلاح

 

4- الكاف يوجه رسالة لمنتخبات إفريقيا المشاركة بالمونديال: اجعلوا القارة فخورة

76333-محمد-صلاح

5- خالد بن سلمان المملكة السعودية فى مقدمة الدول الداعمة لليمن

سلمان
سلمان

 

6- صور.. إنجى علاء ويوسف الشريف من كواليس فيلم بنى آدم

يوسف الشريف
يوسف الشريف

 

7- صور.. هند صبرى تتألق فى جلسة تصوير جديدة قبل انتهاء رمضان

هند صبرى.PNG2
هند صبرى

8- نجيب ساويرس معلقا على فوز أمريكا بتنظيم كأس العالم 2026: قرار مؤسف

نجيب
نجيب

 

9- السعوديون يحتفلون بالذكرى الأولى على مبايعة بن سلمان على تويتر

6
 
10- "الإفتاء": لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد صف واحد دون فاصل
صلاة العيد
صلاة العيد
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حساب دورى أبطال أوروبا: محمد صلاح يستعد لكأس العالم

اخبار

10 بوستات

تويتر

انستجرام




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة