أهم 10 بوستات.. وين ما تكون شجع بجنون.. أغنية لدعم ممثلى العرب بالمونديال

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1- وين ما تكون شجع بجنون.. شاهد..أغنية دعم ممثلى العرب فى مونديال كأس العالم
أغنية دعم العرب
2- فيديو.. شاب روسى يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة "الهارب" الموسيقية
شاب روسى
3- حساب دورى أبطال أوروبا: محمد صلاح يستعد لكأس العالم
صلاح
4- الكاف يوجه رسالة لمنتخبات إفريقيا المشاركة بالمونديال: اجعلوا القارة فخورة
5- خالد بن سلمان المملكة السعودية فى مقدمة الدول الداعمة لليمن
سلمان
6- صور.. إنجى علاء ويوسف الشريف من كواليس فيلم بنى آدم
يوسف الشريف
7- صور.. هند صبرى تتألق فى جلسة تصوير جديدة قبل انتهاء رمضان
هند صبرى
8- نجيب ساويرس معلقا على فوز أمريكا بتنظيم كأس العالم 2026: قرار مؤسف
نجيب
9- السعوديون يحتفلون بالذكرى الأولى على مبايعة بن سلمان على تويتر
صلاة العيد
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