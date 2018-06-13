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أنت المراسل من بلاد الثلج.. شاركونا بتغطية بطولة كأس العالم من روسيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:00 م
أنت المراسل من بلاد الثلج.. شاركونا بتغطية بطولة كأس العالم من روسيا مشجعون - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين
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يتيح موقع اليوم السابع الفرصة لقرائه الذين سافروا لحضور مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا بالمشاركة فى نشر الأخبار عن البطولة الأكبر فى تاريخ كرة القدم، كما تتيح لهم نقل الأجواء من بلاد الثلوج روسيا، وصورهم مع اللاعبين، واللقطات الغريبة من المشجعين وهتافاتهم.

 

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى يشارك فى بطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا عن آخر مشاركة فى مونديال 1990.

 

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

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