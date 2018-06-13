أسعار النفط اليوم الأربعاء 13-6-2018.. برنت يسجل 75.36 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 13-6-2018، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 75.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 65.87 دولار للبرميل.

ويأتى ذلك بفعل زيادة الإمدادات فى الولايات المتحدة وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفف القيود على تخفيضات الإنتاج الطوعية، حيث بدأت أوبك وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا، خفض الإنتاج منذ عام 2017 لخفض تخمة المعروض العالمى ورفع الأسعار.

زيادة الإمدادات من أكبر ثلاثة منتجين

وفى الولايات المتحدة ذكر معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 830 ألف برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من يونيو إلى 433.7 مليون برميل.

ومع ارتفاع الإنتاج فى روسيا مجددا فوق 11 مليون برميل يوميا فى يونيو وصعود الإنتاج السعودى مجددًا فوق عشرة ملايين برميل يوميًا، فإن الإمدادات من أكبر ثلاثة منتجين تزيد.

وقالت أوبك يوم الثلاثاء، إن توقعات سوق النفط فى النصف الثانى من العام الحالى تسودها ضبابية شديدة وحذرت من مخاطر نزولية فى الطلب.

الكرملين: بوتين يجتمع مع ولى العهد السعودى ويناقشان اتفاق النفط

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان حين يزور روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم.

وقال بيسكوف، إن بوتين وولى العهد السعودى سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده السعودية وروسيا لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق، مضيفًا أن الأمير محمد بن سلمان من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

روسيا ستقترح على مصدرى النفط زيادة الإنتاج بما يتماشى مع الحصص

فيما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر حكومى روسى قوله، إن روسيا ستقترح على جميع المشاركين فى اتفاق عالمى لإنتاج النفط أن يزيد كل بلد مُصدر إنتاجه بما يتناسب مع حصته.

ونقلت إنترفاكس عن المصدر قوله ”روسيا ستقترح على جميع المشاركين أن يزيدوا إنتاجهم على نحو متناسب، وهو الأمر الذى يشملهم جميعا، إلى الحد الكافى لتفادى وصول السوق إلى وضع محموم“.

وقال المصدر، إن روسيا ستقدم المقترح فى اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين فى فيينا يوم 23 يونيو وفقا للوكالة.