أبو الغيط يبحث مع رؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن التطورات بالمنطقة العربية

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه فى نيويورك، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميروسلاف لايتشك"، مجمل الاهتمامات والأولويات العربية فى المنظمة الدولية، خاصة ما يتصل بموضوع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى ضوء تحرك المجموعة العربية فى نيويورك لاستصدار قرار حول هذا الأمر عن الجلسة الطارئة للجمعية العامة التى ستعقد اليوم تحت صيغة "الاتحاد من أجل السلم".

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، فى بيان اليوم الأربعاء، بأن "أبو الغيط" شدد لرئيس الجمعية العامة على حرص الجانب العربى على تمرير مشروع القرار بأكبر أغلبية ممكنة على النحو الذى يؤكد التزام المجتمع الدولى بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ورفضه للممارسات القمعية والانتهاكات المنهجية التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "عفيفي" أن أبو الغيط كان قد التقى أيضاً مع المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالى "فاسيلى نبنزيا"، حيث تشاورا حول أهمية تحمل المجلس لمسئولياته للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث "أبوالغيط" و"نبنزيا" مجمل الأوضاع فى المنطقة العربية والنقاشات التى تدور داخل مجلس الأمن حول تسوية الأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن، خاصة فى ضوء اعتزام روسيا تنظيم جلسة نقاش خاصة فى المجلس قبل نهاية الشهر الجارى لاستعراض مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحديات التى تواجهها، ودور الأمم المتحدة فى معالجتها، والدروس المستفادة من أسلوب التناول الأممى لها طوال الأعوام السبع الماضية.

وأوضح "عفيفي" أن "أبوالغيط" عقد كذلك لقاءً ثنائياً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى، وذلك على هامش مشاركتهما فى الملتقى رفيع المستوى الذى يعقد بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حيث بحثا سبل تمتين العلاقات العربية الأفريقية، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الجامعة والاتحاد لتسوية الأزمات القائمة فى الفضاء العربى الأفريقى المشترك، وخاصة فى ليبيا، والتحضير للقمة العربية -الأفريقية المقبلة التى ستعقد بالرياض فى عام 2019 .

وأشار "عفيفي" إلى أن "فقي" حرص على الإشادة من جانبه بالعلاقة التكاملية الهامة التى تربط بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وعبر عن تطلعه لمواصلة العمل مع الأمين العام بغية تطوير آليات التعاون المؤسسية التى تربط بين الجانبين، وقام فى هذا السياق بتوجيه الدعوة لأبو الغيط للمشاركة فى القمة الأفريقية المقبلة التى ستعقد بنواكشوط يومى 1 و 2 يوليو المقبل ومخاطبة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وهو ما أبدى أبو الغيط ترحيبه الكبير به، مؤكداً لرئيس المفوضية التزامه بكل ما من شأنه أن يعزز من الشراكة الإستراتيجية بين الدول والشعوب العربية الأفريقية والعمل على إزالة كافة العقبات التى يمكن أن تقف أمام تعميق التعاون العربى الأفريقى فى كافة المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.