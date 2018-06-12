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BBC: قمة ترامب-كيم تحول كبير فى العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:20 ص
BBC: قمة ترامب-كيم تحول كبير فى العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج الرئيسان ترامب وكيم جونج أون
كتبت رباب فتحى
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اهتمت وسائل الإعلام العالمية الصادرة اليوم، بتسليط الضوء على نتائج القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة صباح اليوم.
 
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن الاجتماع تخلله أجواء إيجابية، مع تبادل الزعمين أطراف الحديث، بمساعدة المترجمين، مع الاحتفاظ بابتسامتهما أمام أعلام البلدين، ثم انتقلا لعقد اجتماع بمفردهما.
 
واعتبرت "بى بى سى" أن هذا الاجتماع يمثل تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي، لافتة إلى أن ما يميز هذه القمة هو ظهور كيم كرجل دولة بعد أن ظلت بلاده تعامل لعقود كدولة منبوذة، حتى أنه كان من النادر رؤية علم كوريا الشمالية فى أى مكان فى آسيا.
 
وعقد ترامب وكيم جونج أون اجتماعاً بحضور المترجمين فقط استمر حوالي 41 دقيقة، ثم انضم إليهما كبار المستشارين والمسئولين.
 
 

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كيم جونج اون

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو محمد

قمة ترامب وزعيم كوريا الشماليه هو اعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل لضرب ايران

لم تستطيع امريكا ضرب ايران بسبب التحالف السري الذي تشكله ايران وكوريا الشماليه وبهذا الاتفاق الان اصبح سهل لامريكا ضرب ايران بدل من ان تفتح عدة جباهات

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