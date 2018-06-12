وفاة والدة الفنان تامر عبد المنعم

كتب إبراهيم حسان

توفيت اليوم السيدة زينب محمود فوزى حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة المرحوم الشهيد الكابتن طيار إيهاب عبد المنعم والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم مدير تحرير الأهرام والفنان تامر عبد المنعم.

والفقيدة كريمة المرحوم اللواء محمود فوزى والمرحومة السيدة عطية رضوان وشقيقة رجل الأعمال محمد فوزى والمهندس صلاح فوزي والسيدة منيرة فوزى زوجة الدكتور مصطفى عبد الفتاح بجامعة القاهرة سابقاً، والمهندسة مديحه فوزى.

وتنعى أسرة اليوم السابع ببالغ الحزن والأسى، الفقيدة الراحلة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.