video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة والدة الفنان تامر عبد المنعم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:29 م
وفاة والدة الفنان تامر عبد المنعم تامر عبد المنعم
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

توفيت اليوم السيدة زينب محمود فوزى حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة المرحوم الشهيد الكابتن طيار إيهاب عبد المنعم والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم مدير تحرير الأهرام والفنان تامر عبد المنعم.

والفقيدة كريمة المرحوم اللواء محمود فوزى والمرحومة السيدة عطية رضوان وشقيقة رجل الأعمال محمد فوزى والمهندس صلاح فوزي والسيدة منيرة فوزى زوجة الدكتور مصطفى عبد الفتاح بجامعة القاهرة سابقاً، والمهندسة مديحه فوزى.

وتنعى أسرة اليوم السابع ببالغ الحزن والأسى، الفقيدة الراحلة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب

وفاة والدة الفنان تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

زينب محمود فوزى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة