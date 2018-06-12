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وزير خارجية اليمن يتهم دولا بمجلس الأمن بعرقلة تقدم الجيش فى الحديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:20 م
وزير خارجية اليمن يتهم دولا بمجلس الأمن بعرقلة تقدم الجيش فى الحديدة وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى
أيمن رمضان
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اتهم وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، دولا فى مجلس الأمن الدولى، لم يسمها، بمحاولة وقف تقدم قوات الجيش اليمنى فى مدينة الحديدة لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، وتابع: "هذه الدول تمارس الابتزاز فى الملف اليمنى وتتحرك تحت مبرر الحرص على سلامة المدنيين بينما هدفها هو دعم الإرهابيين".

 

ووفقا لما صرح به وزير الخارجية اليمنى لجريدة الشرق الأوسط، قال إن قوات الشرعية تريد الضغط على الميليشيات من أجل تسليم الحديدة وهى لا ترغب فى الوصول إلى حرب شوارع فى المدينة حفاظا على المدنيين وممتلكات الدولة.

 

وتابع "اليمانى"، يتعين على هذه الدول أن تدرك أن إيران لا علاقة لها باليمن وليست جزءا من المنطقة العربية وإنه يجب أن ترفع يدها عن اليمن وتتوقف عن التدخل فى شئونه الداخلية"، لافتا إلى ضرورة أن تدرك هذه الدول أن إيران مشكلة وليست حلا للأزمة اليمنية


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