وزير خارجية أمريكا يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية لشرح نتائج قمة ترامب وكيم

سول (أ ش أ)

أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سيبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية غدا لشرح نتائج القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية.

وقال مصدر بالمكتب الرئاسى، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية،" من المتوقع أن يصل بومبيو إلى كوريا الجنوبية غدا ويزور المكتب الرئاسى ليجتمع مع الرئيس الكورى الجنوبى يوم الخميس المقبل".

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تنتهى قمة بيونج يانج وواشنطن خلال اليوم، مضيفا أن المسؤول الأمريكى سيزور المكتب الرئاسى بكوريا الجنوبية فى يوم 14 يونيو إذا لم يكن هناك تغيير فى الجدول الزمنى للقمة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أعلنت فى وقت سابق أن بومبيو سيرافق الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى قمة سنغافورة، ثم سيقوم بزيارة كوريا الجنوبية فى الفترة من 13 إلى 14 يونيو حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ترمب قال فى مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الكورى الجنوبى مون جيه - أن أمس إنه سيرسل بومبيو إلى سول فى أعقاب القمة لشرح نتائج القمة ومناقشة سبل التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى تنفيذ نتائج القمة.