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وزير الكهرباء: 25 ألف ميجا وات تم إضافتهم للشبكة منذ 2015

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:17 م
وزير الكهرباء: 25 ألف ميجا وات تم إضافتهم للشبكة منذ 2015 الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة
كتب رحمة رمضان و سمير حسنى
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، القدرات الاضافية التى تم اضافتها منذ عام 2015 وحتى نهاية هذا العام إلى 25 ألف ميجا وات.

 

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، ضاعفنا القدرات المتاحة خلال 4 سنوات.

 

الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية و وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم،  و بلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم يتحمل المواطنين من مستهلكى الشرائح ال5 الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة،  بينما تحمل مستهلكى الشريحة السادسة و السابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلى فى إطار خطة الدعم التبادلى بين المواطنين

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام الماضى كانت مقسمة كالآتى:

 

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 13 قرشًا )

 

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 22 قرشًا )

 

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 27 قرشًا )

 

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  55 قرشًا )

 

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 75 قرشًا )

 

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 125 قرشًا )

 

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 135 قرشًا)

 

 

 


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