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وزير الكهرباء: لولا تعديل الأسعار لتكبدت الدولة خسائر تصل لـ 109 مليارات جنيه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:00 م
وزير الكهرباء: لولا تعديل الأسعار لتكبدت الدولة خسائر تصل لـ 109 مليارات جنيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر أن عدم تعديل أسعار الكهرباء يكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 4 دولارات، بينما تكون 69 مليار جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 3 دولارات وهو السعر الذى تم حسابه هذا العام.
 
و أضاف محمد شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و4 قرش 


الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية و وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، و بلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم يتحمل المواطنين من مستهلكى الشرائح ال5 الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة، بينما تحمل مستهلكى الشريحة السادسة و السابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلى فى إطار خطة الدعم التبادلى بين المواطنين


يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام الماضى كانت مقسمة كالآتى:


1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 13 قرشًا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 22 قرشًا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 55 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 75 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 125 قرشًا )

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 135 قرشًا)


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