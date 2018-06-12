وزير القوى العاملة: تزويد اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بالشباب المدرب

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل راغبي العمل لزيادة قدراتهم التنافسية، وتعظيم مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل، تمكنت وزارة القوى العاملة من تدريب عدد من الشباب راغبى العمل لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الخدمات البترولية ، مشيرا إلى أنه على رأس هذه الشركات "شلمبرجير" و"EFE".

وكشف الوزير عن أنه قام بمخاطبة رؤساء اتحادات الصناعات، والمصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات المستثمرين في 10 محافظات ومدينة ، وإمدادهم بـ (CD) بالسيرة الذاتية لعدد من راغبي العمل الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بالشركات المذكورة لتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال تعميم ذلك علي الشركات والمصانع التابعة لهذه الاتحادات والجمعيات.

وأعرب "سعفان" عن أمله في مساندة جهود الوزارة في توفير فرص عمل لهؤلاء، في ضوء ما تبذله هذه الاتحادات والجمعيات من جهد لمساندة جهود الدولة في مكافحة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

وقد شملت قائمة الاتحادات التي خاطبها وزير القوي العاملة كل من : المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور فؤاد أمين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، والمهندس مصطفي أبو الحديد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الإسماعيلية ، ومحمد عبد الرحيم المرشدي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العبور.

كما شملت القائمة المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، وبهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر ، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، والدكتور عرفات راشد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة السادات، وهشام عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الصالحية الجديدة ، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بورسعيد ، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان.