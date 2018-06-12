وزير الدفاع: نعمل بأقصى درجات اليقظة لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها

كتب زكى القاضى

أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال القوات المسلحة بقوات الدفاع الجوى والمنطقة الغربية العسكرية وهيئة الشئون المالية وهيئة القضاء العسكرى وإدارة المشاة وإدارة المدفعية وهيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم تناول الإفطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك .

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود و تضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود الدولة عبر كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة .

وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، مؤكداً العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة، فهم خير أجناد الأرض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصرى العظيم .

وأشاد القائد العام بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بالنجاحات المتلاحقة لرجال القوات المسلحة والشرطة خلال معركة الكرامة والشرف التى يخوضونها فى سيناء من أجل القضاء على الإرهاب .

وأكد أن القوات المسلحة آلت على نفسها أن تبذل أقصى طاقة ممكنة وبعقيدة قتالية راسخة فى التفانى للعمل والعطاء من أجل مصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى حاجة الوطن فى المرحلة الحالية إلى جهد المخلصين من أبنائها الذين يؤثرون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار متمسكين بالروح القتالية التى تعينهم على الوفاء فى إنجاز المهام والمسئوليات التى تسند إليهم .

وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة فى دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة من أجل مستقبل أفضل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات أعادت الثقة فى نمو الإقتصاد المصرى واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع مصر .

حضر اللقاءات الفريق محمد فريد، رئيس الأركان، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .