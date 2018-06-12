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وزير البترول يبحث مع سفير أستراليا موقف شركات التنقيب عن الذهب بمنجم السكرى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:16 ص
وزير البترول يبحث مع سفير أستراليا موقف شركات التنقيب عن الذهب بمنجم السكرى وزير البترول
كتب ـ أحمد أبو حجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نيل هوكينز سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والتعدين، وسبل جذب استثمارات الشركات الأسترالية إلى مصر فى مشروعات التنقيب عن المعادن واستغلالها في ضوء الإمكانيات والخبرات المتميزة التي تمتلكها هذه الشركات بما يعود بالنفع على الجانبين .
 
وأكد الملا، خلال اللقاء استمرار الوزارة فى استراتيجيتها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية واستغلالها من المشروع الذى تتبنى تنفيذه حالياً لإعداد استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، مضيفاً أن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها الى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية .
 
وخلال اللقاء تم استعراض موقف الشركات الاسترالية العاملة في مصر بمجال التنقيب عن الذهب واستخراجه في منجم السكرى بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر.
 
وأعرب الملا عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات الشركات الأسترالية في مصر في مجال التعدين، وخاصة في مشروعات استغلال الذهب سواء بزيادة استثمارات الشركات القائمة او انضمام شركات جديدة للعمل في قطاع التعدين المصرى .
 
ومن جانبه، أوضح السفير الاسترالى أن بلاده تلمس الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وتهيئة المناخ الاستثمارى ، وأشاد بالنجاحات التي تحققت في مجال البترول والغاز بما يؤهل مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال بما يعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد، لافتاً الى اهتمام شركات التعدين الاسترالية بقطاع التعدين المصرى وحرصها على متابعة جهود تطويره والفرص الاستثمارية المتنوعة فيه والمشاركة في المزايدات العالمية التي يتم طرحها متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة الاستثمارات الاسترالية في مصر في هذا المجال الواعد  .

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