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وزير الإعلام الكويتى: أتمنى أن يحقق منتخب مصر إنجازا فى كأس العالم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:52 م
وزير الإعلام الكويتى: أتمنى أن يحقق منتخب مصر إنجازا فى كأس العالم محمد الجبرى وزير الإعلام الكويتى
كتب كريم كشك
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وجه محمد ناصر عبد الله الجبرى، وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، رسالة تهنئة إلى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، معبرا فيها عن بالغ سعادة دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، بمشاركة المنتخب المصرى الوطنى لكرة القدم فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 فى روسيا.

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وشكر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة وزير الإعلام الكويتى، ترافقها مقطع فيديو، قائلًا: "دولة الكويت الشقيقة تعرض فيلمًا تلفزيونيًا لدعم المنتخب المصرى فى كأس العالم، شكرًا معالى الوزير محمد الجبرى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى.. تحيا مصر".

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وتمنى وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى، لمنتخب مصر، إحراز مراكز متقدمة فى هذا الحدث الرياضى العالمى المهم، لما يمثله من فخر لجميع العرب الأشقاء، داعيًا للمنتخبات العربية الـ 4 المشاركة بالبطولة الوصول للنهائيات.

 

 


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