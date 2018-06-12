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وزيرتا الاستثمار والسياحة تتوجهان إلى روسيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:56 م
وزيرتا الاستثمار والسياحة تتوجهان إلى روسيا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب أحمد حمادة
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غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اليوم الثلاثاء مطار القاهرة متوجهتين إلى روسيا.
 
وقالت مصادر بمطار إن الوزيرتين توجهتا إلى روسيا على متن طائرة خاصة وأنهيتا إجراءات سفرهما من صالة 4 بمطار القاهرة.
 
 
الجدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق حملة ترويجية قوية لمصر اعتبارا من 14 يونيو الجارى أثناء بطولة كأس العالم بروسيا والموجهة للعالم كله حيث مشاركة 32 دولة من بينهم ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ويعتبروا من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.
 
 

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