وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير السعودية لحل مشكلة مصرى محكوم عليه بالإعدام بالمملكة

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث موقف المهندس المصري علي أبوالقاسم المقيم بالمملكة العربية السعودية، والمحكوم عليه بالإعدام.

وجاء هذا التواصل في إطار متابعة وزيرة الهجرة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، عقب استقبال أسرة المهندس ورسائل الزوجة والأولاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، ومناشدة الوزارة للتدخل.

وأكدت "مكرم" أن السفير أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، مضيفة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.

من جانبه، أكد المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إنه تم التنسيق مع قطاع التعاون الدولي والثقافي ‎بوزارة العدل، ومن خلالها تم إرسال صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3296 لسنة 2016 إداري ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 706 لسنة 2016 إلى وكيل وزارة العدل السعودية للشئون القضائية، لإجراء الإنابة القضائية بشأن القضية رقم 38 / 262775 المتهم فيها المواطن علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى والصادر فيها الحكم بإعدامه من محكمة تبوك الجزائية بالمملكة.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على احترام الوزارة لقوانين كافة الدول، إلى جانب وقوف الوزارة جنبًا إلى جنب مع أبنائها للاهتمام بكل ما يصل إليها من مشكلات والعمل على حلها بالتعاون مع مؤسسات الدولة بالداخل ومع الأشقاء بالخارج، مشددة على أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.