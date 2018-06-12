وزيرة التضامن: بصمتا اليد والعين للحاج شرط أساسى للحصول على التأشيرة

كتب مدحت وهبة

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة التعليمات الواردة من الجانب السعودى بشأن تطبيق المملكة العربية السعودية نظام تسجيل بصمة اليد والعين لكل مواطن للحصول على تأشيرة الحج.

وقالت غادة والى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم البدء فى تسجيل البصمة للمواطنين عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات، حيث يتم الحصول على البصمة لكافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عامًا وتسجل مجانًا دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة.

أكدت وزيرة التضامن، على أهمية سفر لجنة قبل سفر الحجاج بفترة كافية لتقوم بمراجعة كافة الخدمات والفنادق لتكون فى أتم الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والعمل على تكثيف برامج توعية وتأهيل الحجاج عقب إجازة العيد مباشرةً حتى موعد سفر أول أفواج الحج.

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على أن مجلس أمناء المؤسسة قد قرر إيفاد مندوبين مع الحجاج فى كل محافظة للتنسيق مع مكاتب شركة تساهيل لوضع برنامج زمنى للحصول على البصمة تمهيدًا لإرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات كما تم تم اعتماد قائمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وفقًا للتعاقدات التى تم إبرامها مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية بالسعودية وتم خلال الاجتماع الموافقة على خطة سفر الحجاج للأراضى السعودية اعتبارًا من يوم 2/8/2018 حتى 14/8/2018 وبرنامج تسكين المحافظات فى الفنادق لكل مستوى.

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار 270 مشرفًا أساسيًا و80 مشرفًا احتياطيًا يمثلون كل محافظات مصر وقد تم اختيارهم وفقًا لاختبارات تحريرية وشفوية تم اجراءها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تقديم مستوى متميز فى تنظيم حج الجمعيات الأهلية الذى يخدم هذا العام 12ألف حاج يمثلون 3450 جمعية أهلية كما تم إسناد الإشراف على بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية لوزارة التضامن الاجتماعى هذا العام وللعام الثالث على التوالى نظرًا لما تقدمه الوزارة من مستويات متميزة فى تنظيم بعثات الحج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.