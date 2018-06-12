هيئة السلع تعدل شروط شراء القمح لخفض تكاليف الموردين

رويترز

أظهرت وثيقة مناقصة اطلعت عليها رويترز أن مشترى الحبوب الحكومى المصرى الهيئة العامة للسلع التموينية قد عدل بعضا من شروطه فى مناقصات شراء القمح للحد من التكاليف على الموردين قبيل مناقصة عالمية اليوم الثلاثاء.

وخفض أكبر مشتر للقمح فى العالم تكلفة الغربلة إلى دولارين للطن من ثلاثة دولارات وسيتعين على الموردين دفع عشرة آلاف دولار يوميا لفترة تصل إلى عشرة أيام كغرامات تأخير فى الموانئ المصرية من 12 ألف دولار يوميا لما يصل إلى 12 يوما وفقا للوثيقة.

كان الموردون شكوا فى الأشهر الأخيرة من طفرة فى غرامات التأخير الناتجة عن إبقاء سفنهم فى الميناء لفترة أطول من المتعاقد عليها ويقولون إن عمليات الفحص المصرية الطويلة تزيد التكاليف.