نيويورك تايمز: رئيس الشيشان احتفل بمحمد صلاح كما لو كان بطل ملاكمة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على احتفاء الشيشان ورئيسها بالمنتخب المصرى المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، لدى وصوله إلى مدينة جروزنى، وتحدثت عن الاستقبال الحار لنجم الفريق لاعب ليفربول محمد صلاح.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الشيشان رمضان قديروف توجه إلى الملعب عند وصول المنتخب للتدريب، وغادر لكنه عاد مرة أخرى مع صلاح أمام 8 آلاف مشجع وأمام كاميرات المصورين والتليفزيون، وكان يرفع ذراع صلاح كما لو كان يتوج بطلا للملاكمة.

وقال توركو داودوف، المستشار البارز لقديروف، إن صلاح كان يحصل على قسط من القيلولة فى الفندق القريب محل إقامة المنتخب المصرى وتم إيقاظه واقتياده إلى الملعب فى سيارة قديروف.

وأضافت نيويورك تايمز، أن الفراعنة تأهلوا لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وتعتمد آمالهم إلى حد كبير على صلاح الذى أحرز 44 هدفا مع ليفربول فى موسم 2017-2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، وقاد فريقه لنهائى دورى أبطال أوروبا الذى تعرض فيه لإصابة فى الكتف. ولو استطاع صلاح أن يتعافى، فإن مصر لديها أمل منطقى فى الصعود لدور الـ16 بعد مقابلة أوراجواى وروسيا والسعودية فى المجموعة الأولى.