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نقابة الإعلاميين: لن نسمح بظهور غير الأعضاء على الفضائيات خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:30 ص
نقابة الإعلاميين: لن نسمح بظهور غير الأعضاء على الفضائيات خلال الأيام المقبلة سهام صالح
كتب محمد السيد
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أكدت الاعلامية سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين ،أن النقابة لن تسمح خلال الفترة القادمة بظهور غير أعضائها على الشاشات، إلا بعد حصولهم على عضوية النقابة أو تصريح منها يسمح بمزاولة المهنة لغير الإعلاميين.
 
وأضافت سهام صالح فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن النقابة بدأت خلال الفترة الماضية فى فرز طلبات القيد بالنقابة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الإجراءات ستتخذها النقابة حال مخالفة أى إعلامى لقرارات النقابة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
وذكرت الإعلامية سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين، أن النقابة ستخاطب القنوات الفضائية خلال الأيام القادمة لتقنين أوضاع العاملين فيها، وذلك استعدادا لاستخراج كارنيهات العضوية لهم .
 
 

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