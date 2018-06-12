موجيرينى تشيد بالقمة بين ترامب وكيم

رويترز

قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى اليوم الثلاثاء، إن القمة التى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة، التى تعهدت كوريا الشمالية فيها بالمضى نحو نزع السلاح النووى بالكامل فى مقابل ضمانات أمنية، تثبت أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد للتقدم.

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها رئيس أمريكى مع زعيم كورى شمالي، بعد سنوات من التوترات الناجمة عن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية فى كوريا الشمالية فيما يشكل تهديدا للمجتمع الدولي.

واختتم الزعيمان قمة الثلاثاء بتوقيع وثيقة وصفها ترامب بأنها "مهمة" و "شاملة".