موجز الساعة 6.. وزير الكهرباء يعلن الزيادات الجديدة فى الأسعار: لن تتجاوز 26%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء، بدءا من فاتورة يوليو، وآخر أخبار منتخب مصر فى كأس العالم بروسيا.

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة التعليمات الواردة من الجانب السعودى بشأن تطبيق المملكة العربية السعودية نظام تسجيل بصمة اليد والعين لكل مواطن للحصول على تأشيرة الحج.

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم الثلاثاء، تفاصيل زيادات أسعار الكهرباء الجديدة التي لن تتجاوز الـ26%، وقال الوزير أن الوزارة تعمل على تعدد مصادر وقود توليد التيار الكهربائى مثل الطاقة النووية، والطاقة المتجددة لتصل إلى 30 %.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى رمزى عز الدين رمزى نائب المبعوث الخاص.

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة ما بين يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

"إغماءات وسيارات إسعاف" شعار امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الذى أداه الطلاب اليوم، وسط شكاوى من صعوبته وبعض حالات فقدان الوعى الأمر الذى دفع سيارات الإسعاف لنقل المتضررين للمستشفى.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص استولى على أكثر من 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال.

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم.

بعد موجة حارة شهدتها البلاد، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للإفطار مع المقاتلين والأبطال من رجال القوات المسلحة فى شهر رمضان الكريم، التقى القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال القوات المسلحة بقوات الدفاع الجوى والمنطقة الغربية العسكرية وهيئة الشئون المالية وهيئة القضاء العسكرى وإدارة المشاه وإدارة المدفعية وهيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث شاركهم تناول الإفطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك .

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، إن المحكمة العليا هى فقط من يقرر إعادة الانتخابات، مؤكداً معارضته الشديدة لإعادتها بناء على طلب البعض، مشددا على أنه ليس للبرلمان العراقى أو الحكومة الحق لإلغاء الانتخابات.

"تم البدر بدرى والأيام بتجرى.. والله لسه بدرى يا شهر الصيام".. انقضى شهر رمضان شهر الخير والبركة وأصبحنا نعيش الآن فى ساعاته الأخيرة، بعدما كشفت حسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية أن عدته 29 يوما، ويكون أخر أيام الشهر بعد غدا الخميس 14 يونيو، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة المقبلة 15 يونيو وصلاته بالقاهرة فى الخامسة وثمانية عشرة دقيقة صباحا.

على الرغم من الانتقادات الكبيرة التى كالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما، بسبب الاتفاق النووى الإيرانى، والذى تجاهلت فيه الإدارة الأمريكية السابقة، مخاوف حلفاء أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط جراء الطموحات النووية الإيرانية، إلا أنه على ما يبدو أن ترامب وإدارته يسيران على نفس الخطى فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب مع كوريا الشمالية، فى ضوء المخاوف الكبيرة لليابان من تداعيات الاتفاق المحتمل.

ذكرت منظمة (سى ووتش) للإغاثة الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت 41 شخصا وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطى كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.

أدى المنتخب الوطنى لكرة القدم تدريبه اليوم باستاد أحمد أرينا بمدينة جروزنى، حيث شارك فيه جميع اللاعبين الـ23، فيما انفصل محمد صلاح بعد تدريبات الإحماء الأولى لأداء تدريبات فردية تحت إشراف الطاقم الطبى للمنتخب.

أعلن نادى ريال مدريد رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين جولين لوبيتيجى المدير الفنى الحالى للمنتخب الإسبانى، مدربا للفريق الملكى بداية من الموسم المقبل خلفا للفرنسى زين الدين زيدان الذى تقدم باستقالته قبل أيام.

قبل 72 ساعة من موقعة مصر وأوروجواى.. المنتخب يتدرب فى الرابعة عصراً.. 15 دقيقة للإعلاميين.. الفراعنة يرفعون شعار "لن نضحى بمستقبل صلاح من أجل مباراة".. و95 وسيلة إعلام روسية تغطى استعدادات الفراعنة للمونديال

دقت ساعة العمل.. 72 ساعة تفصل الفراعنة عن الظهور المونديالى الأول منذ 28 عاماً، حينما يلتقى المنتخب الوطنى بنظيره الأوروجويانى الجمعة المقبل. وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى برفقة روسيا، البلد المستضيف للحدث الكروى الأكبر فى العالم، والسعودية وأوروجواى.