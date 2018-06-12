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منظمة الهجرة: إعادة 171 مهاجرًا نيجيريًا عالقًا فى ليبيا إلى بلدهم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:09 م
منظمة الهجرة: إعادة 171 مهاجرًا نيجيريًا عالقًا فى ليبيا إلى بلدهم مهاجرين - أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة أوليفيا هيدون، إن المنظمة ساعدت 171 مهاجرا نيجيريا من العالقين فى ليبيا على العودة إلى ديارهم، وذلك عبر أول رحلة طيران مستأجرة من مدينة الزنتان الليبية، مشيرة إلى أنه كان من بين العائدين 75 امرأة سبعة منهن فى مرحلة مبكرة من الحمل.

وأضافت المتحدثة - فى مؤتمر صحفى عقد فى جنيف اليوم الثلاثاء - أن الرحلة التى مولها صندوق الاتحاد الأوروبى لحالات الطوارئ لإفريقيا هى أول رحلة دولية تغادر مطار الزنتان، وتم تنسيقها مع وزارة النقل والطيران المدنى فى ليبيا، وكذلك السفارة النيجيرية فى طرابلس، والمديرية الليبية لمكافحة الهجرة غير القانونية، ومكتب نائب وزير الهجرة.

ولفتت إلى أن هؤلاء المهاجرين العالقين كانوا قد اُحتجزوا فى مركز احتجاز بالزنتان، وقبل ذلك فى مركز احتجاز فى زوارة، وطلبوا العودة طوعيًا مع المنظمة بدلًا من مواجهة مستقبل غامض فى الاعتقال.

وألمحت المتحدثة إلى أن المنظمة قدمت حتى الآن فى العام الجارى المساعدة الإنسانية للعودة الطوعية لحوالى 1665 مهاجرا نيجيريا، كان من بينهم 11 طفلا و8 حالات طبية، وأنها فى الإجمالى ساعدت هذا العام ما مجموعه 8046 مهاجرا تقطعت بهم السبل فى ليبيا من أجل العودة إلى بلدانهم الأصلية، فى ذات الوقت الذى سيستفيد جميع المهاجرين من مساعدة إعادة الإدماج.

وقال مسؤول المنظمة الدولية للهجرة لبرنامج العودة الطوعية فى ليبيا أشرف حسن إن المنظمة فى بداية العام الماضى كانت تعمل فقط من طرابلس وبنغازي، ثم تم التوسع إلى زوارة ومصراته، وحاليا إلى الزنتان، وبما يجعل المنظمة قادرة على مساعدة المزيد من المهاجرين العالقين فى ليبيا للعودة إلى بلادهم.

 


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