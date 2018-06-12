مقتل 50 حوثيا فى اشتباكات مع القوات اليمنية بالحديدة

صنعاء (أ ش أ)

قتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية اليمنية فى جنوب محافظة الحديدة الساحلية .

وذكرت القوات الشرعية اليمنية،فى بيان صادر أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش اليمنى أحكمت سيطرتها على منطقة /الجاح/ فى مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة؛ الأمر الذى أدى إلى مقتل أكثر من 50 من ميليشيات الحوثى فى معارك شهدتها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجيش اليمنى واصل عمليات مسح وتمشيط للعديد من المزارع فى منطقة الجاح التى تشتهر بزراعة النخيل، واستولى على العديد من الاسلحة الخاصة بالانقلابيين الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش اليمنى تستعد لدخول مدينية الحسينية شرق الجاح تمهيدا للسيطرة على بيت الفقيه وزبيد .