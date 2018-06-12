video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرة فى الضفة الغربية المحتلة رفضا لهدم مساكن فى مستوطنة عشوائية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:20 ص
مظاهرة فى الضفة الغربية المحتلة رفضا لهدم مساكن فى مستوطنة عشوائية مظاهرة فى الضفة الغربية
القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق

خرجت، الإثنين تظاهرة فى بؤرة نتيف هافوت الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة شارك فيها آلاف الأشخاص بحسب المنظمين رفضا لقرار يُرتقب تنفيذه الثلاثاء ويقضى بهدم 15 وحدة سكنية فى البؤرة الواقعة جنوب بيت لحم .

وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا فى فبراير أن يتم قبل 15 يونيو هدم 15 وحدة سكنية فى بؤرة نتيف هافوت الاستيطانية العشوائية بعدما تبيّن لها أن هذه المساكن مبنية على أراض فلسطينية خاصة.

ويعتبر المجتمع الدولى أن كل المستوطنات فى الاراضى المحتلة غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

ويترقّب نحو 50 مستوطنا يعيشون فى نتيف هافوت أن يتم ترحيلهم الثلاثاء بعد 17 سنة من إنشاء هذه البؤرة العشوائية، وقال حنانئيل دورنى مدير مجلس "يشع" الاستيطانى خلال التظاهرة "سنذهب غدا (الثلاثاء) بحزن لكن برأس مرفوعة وأنظارنا مشدودة إلى مستوطنة نتيف هافوت الدائمة" التى أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاءها على اراض لا تُعتبر ملكية فلسطينية خاصة.

وكانت الحكومة التى يترأسها بنيامين نتانياهو وهى الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل وتضم مؤيدين للاستيطان، وافقت فى وقت سابق على خطة لبناء 350 وحدة سكنية فى بؤرة نتيف هافوت من دون العودة إلى المحكمة العليا.

كما قررت حكومة نتانياهو تخصيص نحو 60 مليون شيكل (14 مليون يورو) للمستوطنين الذين سيتم هدم منازلهم وللأشخاص الذين سيستضيفونهم موقتا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسات دولية تطالب الاحتلال الإسرائيلى بوقف التهجير القسرى لقرية فلسطينية

فلسطين: 60 بلدة إسبانية لا تتعامل مع الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلى

حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلى لم يخرج عن عقلية عصابات "الهاجانا"

مظاهرة

الضفة الغربية المحتلة

هدم مساكن

مستوطنة عشوائية




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة