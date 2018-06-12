مطاردة مجهولين تنتهى بالعثور على سيارة تحتوى على أسلحة وذخيرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة فيصل بالجيزة، مطاردة 4 أشخاص لقائد سيارة ملاكى، انتهت باصطدام قائد السيارة بعامود إنارة وهروب الطرفين، وعثر رجال المباحث على السيارة التى تبين احتوائها على بندقيتين وكمية من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بمنطقة فيصل، وهروب قائدها.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبفحص السيارة تبين احتوائها على بندقيتين وكمية من الطلقات.



وكشفت تحريات رجال المباحث، وأقوال شهود العيان، أن 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، كانوا يطاردون قائد السيارة المضبوطة حتى اصطدم بعامود إنارة، ثم فر هاربا وواصل الأشخاص الأربعة مطاردته، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

