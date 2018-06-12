video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مطاردة مجهولين تنتهى بالعثور على سيارة تحتوى على أسلحة وذخيرة بالجيزة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:56 م
مطاردة مجهولين تنتهى بالعثور على سيارة تحتوى على أسلحة وذخيرة بالجيزة أسلحة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

شهدت منطقة فيصل بالجيزة، مطاردة 4 أشخاص لقائد سيارة ملاكى، انتهت باصطدام قائد السيارة بعامود إنارة وهروب الطرفين، وعثر رجال المباحث على السيارة التى تبين احتوائها على بندقيتين وكمية من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بمنطقة فيصل، وهروب قائدها. 


انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبفحص السيارة تبين احتوائها على بندقيتين وكمية من الطلقات. 


وكشفت تحريات رجال المباحث، وأقوال شهود العيان، أن 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، كانوا يطاردون قائد السيارة المضبوطة حتى اصطدم بعامود إنارة، ثم فر هاربا وواصل الأشخاص الأربعة مطاردته، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة "رشوة إيجوث" واختلاس 13 مليون جنيه لـ 12 سبتمبر

القبض على متهمتين أثناء سرقتهما ذهبا من محل مجوهرات بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

مصرع موظف بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق نتيجة سقوطه من أعلى دراجته

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر

مطاردة

حادث تصادم

أمن الجيزة

أسلحة نارية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة