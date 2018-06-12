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مصر للطيران تشارك فى اجتماع مجلس المحافظين بالأياتا بـ " سيدنى "

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:14 م
مصر للطيران تشارك فى اجتماع مجلس المحافظين بالأياتا بـ " سيدنى " مصر للطيران
كتب أحمد حمادة
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شاركت مصر للطيران بوفد ترأسه صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة فى اجتماع مجلس المحافظين والجمعية العامة رقم ٧٤ لمنظمة الأياتا، والذى أقيم هذا الشهر فى مدينة سيدنى بأستراليا.

وقال مسلم فى بيان له إن الجمعية قد أصدرت قرارين فى غاية الأهمية فى هذه الدورة أولهما تقديم التوعية والدعم لشركات الطيران ضد جريمة الاتجار بالبشر، حيث أثبتت التقارير الدولية استخدام التجار لرحلات الطيران لنقل هذه التجارة، وستسعى المنظمة إلى التعاون مع الشركات الأعضاء للحد من هذه الظاهرة.

أما القرار الثانى فكان بشأن خصخصة المطارات، حيث طالبت المنظمة الجهات الحكومية المعنية وحثتها على أن يكون الهدف من الخصخصة هدف اقتصادى واجتماعى يعود بالنفع على الدول والشعوب ولا ينظر لهذا الأمر من الزاوية المادية والربح فقط.

وأضاف مسلم أن أچندة الاجتماعات شهدت توقيع مذكرة تعاون بين منظمتى الأفرا والأياتا، تقدم الأياتا من خلالها الدعم فى مجالات التدريب والسلامة وتطوير الخدمات لأعضاء الأفرا، كما ناقشت أيضا الآداء المالى لصناعة النقل الجوى، والبرامج الجديدة التى أطلقتها الأياتا بشأن حماية بيانات الركاب وشركات الطيران.

هذا وقد وافق أعضاء مجلس المحافظين على إجراء بعض التغييرات فى الهيكل التنظيمى للمنظمة.


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