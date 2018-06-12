مصر تدين الهجوم الإرهابى على وزارة التنمية الريفية فى العاصمة كابول

كتب : أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذى شنه تنظيم داعش، واستهدف وزارة التنمية الريفية فى العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن وفاة نحو 13 شخصا وإصابة 31 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان فى مواجهة الإرهاب الآثم الذى يستهدف الأبرياء فى شهر رمضان المبارك دون أى رادع دينى أو أخلاقى، وبما يخالف مبادئ الإسلام السمحة.