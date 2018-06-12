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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:09 م
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مصرع موظف بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق نتيجة سقوطه من أعلى دراجته

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:00 م
مصرع موظف بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق نتيجة سقوطه من أعلى دراجته جثه -ارشيفية
الاسماعيلية -صبرى غانم
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لقى موظف بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق مصرعه نتيجة سقوطه من فوق الدراجة البخارية التى يقودها واصطدم رأسه بالرصيف بالقنطرة شرق.
 
تلقى اللواء محمد حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام السبع، مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بمصرع "حسن سالم عوض "46 عاما موظف بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق نتيجة سقوطه من أعلى الدراجة البخارية التى يقودها واصطدم رأسه بالرصيف.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتم نقل الجثة الى مستشفى القنطرة شرق العام. 
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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الاسماعيلية

القنطرة شرق

مصرع موظف بالإدارة التعليمية

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