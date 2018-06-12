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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:19 م
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مصرع شخص فى سقوط جزء من عقار بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:03 ص
مصرع شخص فى سقوط جزء من عقار بالإسكندرية انهيار عقار -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه بعد سقوط جزء من عقار قديم بمنطقة أبو سيلمان بالإسكندرية.
 
تلقي اللواء  محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من العقار رقم 163 شارع أحمد أبو سليمان – دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية،  بمعداتها.
 
وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي "محلات" وأول علوى "شقتين" مساحته 230 متر مربع تقريباً "بناء قديم – يقطنه شخص بمفرده" ملك ورثة "ا ث ج" وسقوط سقف حجرة شقة بالطابق الأول حتي سطح الأرض، ونتج عن ذلك احتجاز قاطن الشقة "ه م ا" 76 سنة بالمعاش تحت الأنقاض، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من رفع الأنقاض واستخراج جثة المذكور.
 
وتم إخطار النيابة العامة.. وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق لاتخاذ اللازم، ووضع حواجز حديدية أمام العقار لتأمين المارة.

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