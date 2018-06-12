مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "ن ع م" ربة منزل جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "خ ا ج" عامل، أفاد أنه حال قيام المتوفاه بغسل الملابس بالمنزل صعقها التيار الكهربائى مما أدى إلى الوفاه ونفى الشبهه الجنائية. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.