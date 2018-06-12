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مصرع حلاق غرقا بترعة بحر شبين الكوم بالمنوفية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:08 م
مصرع حلاق غرقا بترعة بحر شبين الكوم بالمنوفية جثة - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى حلاق مصرعه غرقا بترعة بحر شبين الكوم، بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بغرق شخص بترعة بحر شبين الكوم بدائرة مركز الباجور.

 

 بالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة المدعو " ع م ر " حلاق ومقيم دائرة مركز الباجور وبسؤال نجل المتوفى أفاد أنه حال قيام والده بالاستحمام بالترعة جرفه التيار مما أدى إلى غرقة ووفاته ونفى الشبه الجنائية.

 

 تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات .

 

 

 


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