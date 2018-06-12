مصرع حداد مسلح دهسا تحت عجلات أتوبيس أثناء عبورة الطريق بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى حداد مسلح بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام اتوبيس به أثناء عبوره الطريق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى السادات العام، يفيد بإستقبالها "م .ع. م"50 عاما حداد مسلح، ومقيم كفر داود – دائرة المركز، مصاباً بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله.

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "ا" 45 سنه عامل ومقيم قرية الطرانة دائرة المركز، قرر بأنه حال قيام المتوفى بعبور الطريق الإقليمى أمام مفارق التحرير بمحل إقامته، اصطدمت به حافلة أحدثت إصابته التى أودت بحياته وفرت هاربة، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8157 جنح مركز السادات لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السيارة وقائدها .