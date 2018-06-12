"مشروعات الخدمة الوطنية" يوقع بروتوكول تعاون مع الصين للاستفادة من الرمال السوداء

كتب زكى القاضى

استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري فى كافة القطاعات، وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة وذلك لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصرى والصيني .

تهدف الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال ، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمى .

وخلال مراسم توقيع البرتوكول، أكد اللواء أركان حرب عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الصيني لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى .

من جانبه، أشاد ممثل الشركة الصينية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة التي تسهم فى تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء أركان حرب مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، ومحافظ كفر الشيخ والسفير الصينى بالقاهرة وممثلين عن الجانب المصرى والصينى .