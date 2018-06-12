مستشار ترامب يعتذر عن تعليق "مكان خاص فى الجحيم" لرئيس وزراء كندا

رويترز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستشار التجارى بالبيت الأبيض بيتر نافارو اعتذر اليوم الثلاثاء عن القول بأن هناك "مكان خاص فى الجحيم" لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بعد قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضى.

وقالت وول ستريت جورنال إن نافارو اعترف فى مؤتمر استضافته الصحيفة بأنه ارتكب خطأ.

ونقلت الصحيفة عن نافارو قوله فى المؤتمر "مهمتى تمثلت فى أن أبعث برسالة قوة... المشكلة أننى استخدمت فى إيصال الرسالة لغة غير مناسبة".

وهذا الاعتراف تعبير نادر عن الأسف من جانب البيت الأبيض.

وردت كندا بفتور على الاعتذار، إذ رفض ترودو الرد على سؤال للصحفيين بشأن ما إذا كان سيقبله.

وندد نافارو بترودو فى أعقاب مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الكندى عقب اجتماعه مع ترامب وزعماء آخرين فى مجموعة السبع خلال القمة.

وقال نافارو فى برنامج (فوكس نيوز صنداي) "هناك مكان خاص فى الجحيم لأى زعيم ينخرط فى دبلوماسية سوء النية مع الرئيس دونالد جيه. ترامب ثم يحاول طعننا فى الظهر... وهذا ما فعله جاستن ترودو سيء النية فى هذا المؤتمر الصحفى".