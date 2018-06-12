مساعد وزير الداخلية: مساعدات فنية للسيطرة على الطرق فى العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

قال اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، دعمنا المحافظات التى تشهد إقبال كبير من المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك بالعديد من الإمكانيات، سواء البشرية أو المعدات أو المساعدات الفنية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات له، نهدف بذلك للسيطرة على المحاور المرورية وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، ونسقنا مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية وشددنا على أهمية تواجد الضباط خاصة البحث الجنائى فى مواقف السرفيس لعدم استغلال السائقين للمواطنين ورفع تعريفة الأجرة.

بدوره قال المقدم مدحت اليمانى قائد طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى، نكثف التواجد على الطريق، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من السائقين على هذا الطريق، وهناك زيادة لأجهزة الرادار للحد من السرعة.

ومن ناحيته، نصح العقيد معتز الضبع مفتش طريق الإسكندرية الصحراوى السائقين بأهمية الالتزام بالسرعة المقررة والحارة المخصصة للسير، والتأكد من الصلاحية الفنية الكاملة للسيارة قبل التحرك بها، والالتزام بحزام الأمان.