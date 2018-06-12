مسئول كردى: المناصب غير مهمة للحزب الديمقراطي حال تجاوز الخلافات الكردية

كتب أحمد جمعة

كشف سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى، فاضل ميرانى، أن حزبه دعا جميع الأحزاب الكردستانية للذهاب إلى بغداد بوفد موحد، مؤكداً أن الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الكردستانى توصلا إلى اتفاق يقضى بالتعامل مع بغداد بموقف مشترك.

وأكد ميرانى، خلال تصريحات صحفية اليوم بأربيل، أنه ينبغى أن تتعامل الأطراف الكردستانية مع بغداد بموقف واحد ومشترك، مشيراً إلى أننا تواصلنا مع الأطراف الأخرى للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك.

وأوضح سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى أنه يجب أن تذهب الأطراف الكردستانية بعدد مقاعدهم البالغة 58 مقعداً إلى بغداد، بشكل يضمن حقوق الكرد، مشيرا إلى أنه فى حال حلت الخلافات فى كردستان فإن المناصب ببغداد ليست مهمة بالنسبة لحزبه.

وبشأن منصب رئيس الجمهورية العراقية، قال ميرانى: لم نبحث هذه المسألة بشكل نهائى إلا أن مسألة شعب كردستان أهم من ذلك المنصب، موضحاً: عندما رفضت أمريكا تسلم مام جلال منصب رئاسة الجمهورية، الرئيس البارزانى شدد على ضرورة أن يكون المنصب لمام جلال.

وأردف: ليس لدينا مام جلال آخر لكى نتمسك به بذات الشكل، لكن الحزب الديمقراطى يصر على أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وهذا من أولوياته، لأنه وبرغم أن المنصب تشريفى لكن من المهم أن يمثل العراق كردى على الصعيد الدولى.

وفى سياق متصل ، أشار ممثل الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب، أن حزبه طلب من جميع الأحزاب الكردستانية قبل الانتخابات التشريعية العراقية، المشاركة بقائمة موحدة، إلا أن العديد من الأحزاب الكردستانية فضلوا المشاركة بقوائم فردية، مضيفا: "ما يهمنا أن يكون الكرد فى بغداد موحدين والعمل لتطبيق الدستور العراقى الذى يكون ضامنا للاستقرار والإزدهار فى عراق يجمع جميع مكوناته، وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس الشراكة الحقيقة والتوافق والتوازن السياسى."