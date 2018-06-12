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مسئول عراقى: التجنيد الإلكترونى لتنظيم داعش انتهى فى ديالى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:01 م
مسئول عراقى: التجنيد الإلكترونى لتنظيم داعش انتهى فى ديالى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أكدت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى،اليوم الثلاثاء، انتهاء ما سمته التجنيد الإلكترونى الذى يعمل عليه تنظيم داعش الإرهابى فى المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى، فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن التجنيد الإلكترونى لتنظيم داعش عبر منصات التواصل الاجتماعى بمختلف تسمياتها انتهى فى ديالى ولم يعد له أى أثر على الأرض بعدما كان الوسيلة الأهم للتنظيم فى جذب الشباب إلى صفوفه إلى وقت قريب، مشددا على أن داعش فقد قدرة التأثير الاعلامية التى اعتمد عليها منذ 2014.

وأكد المسئول العراقى أن التنظيم فشل فى اعادة تنظيم صفوفه المبعثرة والتى هى عبارة عن خلايا نائمة فى ثلاث مناطق بديالى أبرزها حوض حمرين، مشيرا إلى أن تعزيز أمن حدود ديالى مع صلاح الدين أضعف داعش بشكل كبير ؛ لأنها تعد خط الإمداد الرئيسى لخلاياه النائمة فى المحافظة.

 


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