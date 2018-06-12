video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول سنغافورى: لعبنا دورا صغيرا لكنه مهم لإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:59 ص
مسئول سنغافورى: لعبنا دورا صغيرا لكنه مهم لإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية ترامب وزعيم كوريا الشمالية
سنغافورة (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع السنغافورى نج إنج هين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مارست دورا صغيرا لكنه مهم فى إحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، وآسيا.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن الوزير إشادته بإحترافية القوات الجوية فى تأمين القمة التاريخية التى عقدت اليوم بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأفاد الوزير أنه بالنسبة للقوات الجوية كانت هذه مهمة مشتركة تتطلب قيادة وسيطرة على المنشآت الجوية والبرية والبحرية، لأن التهديدات كانت حقيقية خاصة أنه تم معرفة وقت ومكان انعقاد القمة أمام العالم.

وأضاف "يجب أن يدرك السنغافوريون أن قواتنا ومنصاتنا للقوات الجوية كانت محملة بالذخيرة الحية، ومستعدة للتصدى لأى تهديدات خارجية"، وأعرب عن فخره بأداء قواته والنجاح فى إنجاز هذه المهمة، ما يمنح الثقة فى أن هذه القوات تستطيع حماية سنغافورة بجدارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلال القمة التاريخية فى سنغافورة.. 8 رسائل من "ترامب" لـ "كيم"

دونالد ترامب: الترسانة النووية فى كوريا الشمالية كبيرة جدا

وزير خارجية أمريكا يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية لشرح نتائج قمة ترامب وكيم

تعرف على قائمة المأكولات بطاولة غذاء ترامب وكيم جونج أون

ترامب يعلن توقف "المناورات الحربية" مع كوريا الجنوبية

دونالد ترامب: سأزور كوريا الشمالية فى الوقت المناسب

سنغافوره

القمه الامريكيه الكوريه الشماليه

امريكا

كوريا الشماليه

شبه الجزيره الكوريه

ترامب

Trump

الزعيم الكورى الشمالى




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة