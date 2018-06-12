مسئول سنغافورى: لعبنا دورا صغيرا لكنه مهم لإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية

سنغافورة (أ ش أ)

قال وزير الدفاع السنغافورى نج إنج هين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مارست دورا صغيرا لكنه مهم فى إحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، وآسيا.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن الوزير إشادته بإحترافية القوات الجوية فى تأمين القمة التاريخية التى عقدت اليوم بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأفاد الوزير أنه بالنسبة للقوات الجوية كانت هذه مهمة مشتركة تتطلب قيادة وسيطرة على المنشآت الجوية والبرية والبحرية، لأن التهديدات كانت حقيقية خاصة أنه تم معرفة وقت ومكان انعقاد القمة أمام العالم.

وأضاف "يجب أن يدرك السنغافوريون أن قواتنا ومنصاتنا للقوات الجوية كانت محملة بالذخيرة الحية، ومستعدة للتصدى لأى تهديدات خارجية"، وأعرب عن فخره بأداء قواته والنجاح فى إنجاز هذه المهمة، ما يمنح الثقة فى أن هذه القوات تستطيع حماية سنغافورة بجدارة.